【新冠肺炎】空手道港將李振豪確診後報平安　「會戰勝生命中的小戰役」 (18:13)

空手道港將李振豪周日完成集訓，從法國返抵香港，但因不適轉介入院，今日確診新冠肺炎，屬香港運動員首例。這名28歲上屆亞運代表在社交網撰文，感激朋友及外界關心：「早兩日回港漏夜趕飛機，以為唔夠瞓所以頭痛，昨日發現有痰去看醫生，依醫生建議去醫院檢查，剛剛才得知確診了。幸運是我無發燒，肺部亦無花，身體狀况良好。」

李振豪全職訓練多年，原本上月中赴法國集訓，途中轉赴奧地利參賽，為5月奧運外圍賽寓戰於操，其後因多場比賽取消，遂從法國返回香港。他表示，運動員生涯克服過不少困難，今次有信心打勝仗：「呢場只係我生命入面一場小戰役，我亦都非常相信照顧我既醫護人員。再次感謝各界關心，大家一定要保持健康減少外出。希望早日戰勝呢個疫情。」

至於隊友李嘉維因年初肋骨受傷，未有隨搏擊隊訓練，近兩個月未與李振豪接觸。他亦因多場比賽取消，昨日從美國返港，表示已應體院要求歐美返港的運動員而搬離宿舍，自己仍會隔離及封閉練體能，以保持狀態。

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