【港超】傑志1:2遭理文絕殺失次席　連續10年戰亞洲賽堪憂 (19:09)

今午在將軍澳運動場閉門上演港超補賽，由兩間剛於足總盃出局的港超前列球隊對碰。傑志剛於周日不敵東方龍獅，正選收起隊長黃洋、洛迪古斯及蘇沙等主力，面對完整陣容出擊的理文，在上半場受壓，但理文先後有尼迪利頭槌中楣及亞哥斯達射門中柱，兩軍半場互交白卷踢成0：0。傑志換邊後換入中場基爾頓後重奪控球權，並於66分鐘由高美斯打破僵局，攻入加盟「藍鳥」後首個入球。傑志未能再增添紀錄下，完場前88分鐘，更有李毅凱在禁區內犯手球輸12碼，尼迪射主射中鵠。及後傑志空群而出入球心切，反在補時3分鐘，被理文一次反擊得手，門將王振鵬雖已三度撲出鄭兆均及余沛康的攻門，仍被尼迪利補射破網，理文最終以2：1絕殺傑志，賽後9戰19分反壓同分的傑志升上次席，只落後榜首富力R&F3分。傑志在足總盃8強止步，只能爭取聯賽冠軍，以爭逐下季亞洲賽資格。

理文在上周足總盃首圈，戰至互射12碼被和富大埔淘汰出局。主教練陳曉明承認，過去兩個月球隊受賽程不明朗及不穩而變得迷失，疫情及復賽時刻有轉變下，教練團及球員均很難適應，又指今仗球隊發揮不算理想，但勝在球員鬥心強及有運氣，「希望今仗是下半季反彈的轉捩點」。新冠肺炎疫情在全球爆發，陳曉明指，職球員此刻只能因應情况，全神貫注面對工作：「今日不知明日事，可能將來賽事突然又要停擺，我們都要接受，但每場比賽都會盡做。」倒戈的理文隊長列斯奧說，傑志不可能每季都勝出，但稱：「他們已展示重奪聯賽冠軍的決心，陣中仍有很多出色的球員，不需多說什麼。我亦很享受今場比賽。」

另外，傑志中堅艾里奧剛在周日被東方射手盧卡斯批肘，致右臉顴骨骨折，他今日亦有到場觀賽，透露將於明日做手術，並稱已收到盧卡斯道歉的短訊：「我對他沒有不好的感覺，這是足球，可能之後會見面讓他請我午飯，現在我為未能比賽感憤怒。」

另外，亞洲足協宣布，考慮新冠肺炎疫情，決定將所有亞協盃賽事押後，並留意事態發展再決定何時復賽。傑志及和富大埔原定4月底及5月初，分別出戰亞協附加賽及分組賽。

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