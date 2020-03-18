【新冠肺炎】梅州客家隊友確診　港腳徐宏傑接受隔離　病毒檢測呈陰性 (16:21)

徐宏傑近年先後代表港足參加世界盃亞洲區外圍賽及東亞錦標賽決賽周，他今日接受本報查詢時表示，跟球隊職球員近日由泰國返回廣州，原留在球隊公寓隔離，但昨早證實有隊友確診，市政府隨即要求球隊到隔離營，他目前正在隔離中，而該處亦只有球隊職球員。他昨日接受兩次新冠病毒測試，昨晚得悉第一次檢測呈陰性反應，但承認仍略有擔心：「因為我早幾日先同確診的外援一齊食飯，成日都一齊，我諗自己需要再測試多幾次先知結果。現在要隔離14日，但環境算是不錯。」

廣州市衛健委今日官方公布疫情消息，證實一名身在梅州五華的30歲巴西籍球員確診。內地傳媒證實，該名球員為梅州客家外援多利。他在周一從泰國曼谷登機返廣州白雲國際機場，入境時隨即轉送到廣州市醫院檢驗，昨日改到廣州市第八人民醫院隔離，證實新冠病毒測試呈陽性反應。

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