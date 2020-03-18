【新冠肺炎】空手道港將李振豪初步確診　體院：正待衛生署確認資料 (15:13)

消息指，香港今日新增6宗初步確診個案，其中一名為28歲男運動員。據報他為空手道港將李振豪，香港體育學院下午指，正等候衛生署確認資料，有詳情後再作回覆。李振豪曾為港出戰2018年亞運，他上月中赴法國訓練，其間在當地出戰超級聯賽，原本藉此備戰5月的奧運外圍賽，但周日因多項比賽取消及當地疫情而返港，亦與衛生署公布的行程吻合。

消息指，這名初步確診者曾往法國和奧地利，3月15日（周日）抵港，留醫大埔那打素醫院。香港空手道代表李振豪上月中赴法國，上月底在奧地利出戰超級聯賽首圈出局，之後表示要檢討得失再上路，便回到法國巴黎與隊友、法國隊等選手，一同參與集訓，準備再戰下一站賽事。不過，因巴庫站賽事取消，他周日從法國回到香港，並在社交網更新狀態，表示雖為多項比賽取消感無奈，但會以健康為先。他今日再在社交網站發布手指交叉的圖案，雖未提及身體情况，但有不少友人留言祝福。

而單車港將李慧詩與兩名隊友上周六抵港，以及體操隊主力石偉雄及吳翹充周一晚抵港，兩個航班分別有新冠肺炎確診者。體院安排他們今日及周五作病毒檢測，料日內有結果。

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