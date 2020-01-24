【新冠肺炎】前MVP得主杜蘭特確診　NBA累積7名球員染疫 (12:47)

籃網今晨發聲明，表示隊中有4名球員對新冠病毒測試呈陽性反應，其中一人出現相關症狀，另外3人則沒有，4人及球隊所有職球員現正接受隔離，並由隊醫密切留意情况。而NBA賽會已聯絡最近跟籃網比賽的球隊及球員。籃網對上一次比賽為上周二作客洛杉磯湖人。

雖然籃網未有透露球員姓名，惟知名體育傳媒《The Athletic》資深記者於Twitter表示，杜蘭特是其中一名確診球員，又稱對方接受查詢時回覆目前感覺良好。31歲杜蘭特除了是兩屆總決賽最有價值球員，也是2013/14球季常規賽MVP，4次成為得分王、10次入選明星賽，2017及18年在金州勇士兩奪總冠軍，亦是美國隊分別於倫敦及里約熱內盧奧運兩奪金牌的成員。他由於上季在總決賽中右足阿基里斯腱斷裂，今季仍在養傷未為籃網上陣，但多次有隨隊坐後備席觀戰。而籃網所在的紐約州，是美國疫情最嚴重地區。

現時NBA已有7名球員確診，此前3人為猶他爵士球員高拔及米曹，以及底特律活塞球員基斯頓活特。

另外，意甲班霸祖雲達斯宣布，再有球員確診新冠肺炎，法國隊中場馬度迪對病毒測試呈陽性反應，但無肺炎病徵，情況穩定，球會121名職球員現正需要隔離。而他亦成為繼魯加尼後，第2名基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）的隊友宣告確診。馬度迪是法國隊於2018年俄羅斯世界盃的冠軍成員兼常規正選。

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