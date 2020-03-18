【壁球】港隊一姐歐詠芝突退役　結束15年職業生涯探索未來 (08:49)

歐詠芝上月在Windy City公開賽16強止步，成為職業生涯最後一役。退役消息來得突然，她卻表示已經深思熟慮：「過去10年的全職生涯，我一直享受其中，退役是很艱難決定，但我想是時候為人生作轉變。」歐詠芝世界排名曾一度攀升至第6位，歷年來為香港壁球壇創下多項紀錄。早於2009年香港東亞運，她已是港隊金牌功臣之一，其後穩佔主力位置，2016年及2018年助港隊在女子團體世界賽摘銅，2018年亦於雅加達巨港亞運，與隊友以黑馬姿態合力稱霸女子團體賽，再寫港歷史。

歐詠芝現時排名仍是港隊一姐，但亞運奪金完成歷史任務，壁球項目又未能登上奧運舞台，近年只能續追巡迴賽成績。她形容現在退役時間合適：「亞運金牌、世界賽（單項）8強、澳門公開賽冠軍等榮譽，令我在上季達成很多目標，為港隊創造歷史，是我最自豪的成就，現時需要休息一下，再去探索未來，希望大家祝我好運吧。」

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