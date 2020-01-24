【新冠肺炎】中超隊武漢卓爾回國隔離 CBA料4月重開或缺外援 (22:37)

繼廣州恒大早前結束在迪拜的集訓返國後，另一中超球隊武漢卓爾昨日亦由西班牙返回深圳，並開始14日隔離。而因新冠肺炎疫情需要暫停的中國男子籃球聯賽（CBA），據報將於4月重開，但有美國記者在社交網站稱不少外援拒絕歸隊，但今日據報相關外援不會受罰。
武漢卓爾在今年1月29日出發前往西班牙集訓，但因中國內地新冠肺炎疫情蔓延，大軍一直未能回國，並在當地滯留近一個半月。其間球隊曾獲西甲賽會邀請，現場觀看皇家馬德里迎戰巴塞隆拿的西甲打吡戰。然而疫情近日在西班牙爆發，卓爾最終決定回國。職球員近日抵達深圳機場時均戴上口罩，並在當局安排的地點隔離14日。然而部分內地網民認為，這支中超球隊在疫情蔓延時選擇離開中國的行為猶如「逃兵」，亦有人指球隊對武漢沒有歸屬感，不配代表武漢人。
另據內地傳媒報道，因疫情而停擺的CBA料最快於4月15日重開。然而不少外援已離開中國，若返回將需接受隔離。美國體育記者Jonathan Givony在社交網站引述消息人士，指部分球員已決定不會返回中國，勢遭所屬球隊處罰禁賽3年。不過，《ESPN》今日報道禁則非官方規例，暫時不會對未能返回聯賽的外援有懲罰。
其他報道：【新冠肺炎】世界女排聯賽香港站取消 奧運排球測試賽同告吹