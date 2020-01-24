【新冠肺炎】中超隊武漢卓爾回國隔離 CBA料4月重開或缺外援 (22:37)

武漢卓爾在今年1月29日出發前往西班牙集訓，但因中國內地新冠肺炎疫情蔓延，大軍一直未能回國，並在當地滯留近一個半月。其間球隊曾獲西甲賽會邀請，現場觀看皇家馬德里迎戰巴塞隆拿的西甲打吡戰。然而疫情近日在西班牙爆發，卓爾最終決定回國。職球員近日抵達深圳機場時均戴上口罩，並在當局安排的地點隔離14日。然而部分內地網民認為，這支中超球隊在疫情蔓延時選擇離開中國的行為猶如「逃兵」，亦有人指球隊對武漢沒有歸屬感，不配代表武漢人。

另據內地傳媒報道，因疫情而停擺的CBA料最快於4月15日重開。然而不少外援已離開中國，若返回將需接受隔離。美國體育記者Jonathan Givony在社交網站引述消息人士，指部分球員已決定不會返回中國，勢遭所屬球隊處罰禁賽3年。不過，《ESPN》今日報道禁則非官方規例，暫時不會對未能返回聯賽的外援有懲罰。

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