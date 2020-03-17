【新冠肺炎】挪威足總披露會議內容　稱2020歐國盃延至明年 (21:57)

瑞典足總主席卡爾尼路臣在會議中，透過訊息向路透社透露，「（歐洲國家盃）延期至2021年6月11日至7月11日」。據報上述決定已獲55個歐洲足協成員國的足總、球會、聯賽和球員代表同意，稍後將提交給歐洲足協執行委員會最後簽字確認。

2020年歐洲國家盃比賽日期原是今年6月12日至7月12日，由歐洲12個城市合辦，但由於新冠肺炎肆虐，令歐洲足協決定延期一年。如無意外，明年夏天歐國盃將續由12個城市主辦。事實是新冠肺炎導致歐洲多國聯賽暫停，結束日期勢押後，而在卡爾尼路臣的說話之前，德國、波蘭和羅馬尼亞等的足球界代表，亦認為歐國盃宜押後進行。

此外，多間外國媒體表示，歐聯決賽日期是6月27日，地點是土耳其的伊斯坦布爾；歐霸決賽日期是6月23日，地點是波蘭的格但斯克；此前有指4強將在各決賽前數日一場過舉行。至於歐聯則預計在4月中復賽，先完成16強次回合比賽。

另外，南美足協宣布美洲國家盃亦延期一年至明夏，續由阿根廷及哥倫比亞合辦，邀請澳洲隊及卡塔爾隊。

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