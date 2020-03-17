【新冠肺炎】日奧委會副會長兼足協會長確診　華倫西亞35%職球員染疫 (18:36)

去年底曾來港的的田嶋幸三是日本足球界首腦，亦擔任國際足協理事及日本奧委會副會長等要職。據報他由2月下旬到3月上旬期間，曾遠赴英國、荷蘭及美國等地，出席多個國際體育會議，並參與女子世界盃的申辦活動、視察友誼賽，卻在今日確診感染新冠肺炎。

華倫西亞則發表聲明中，指自2月19日歐聯16強次回合，在中立場米蘭的聖西路球場作客負阿特蘭大後，球隊成員的健康情况急轉直下：「職球員自回國後，陸續對新冠肺炎測試呈陽性反應。意大利有關部門賽後數天證實，該區（米蘭）疫情高風險。」聲明又提到，「所有病例均無徵狀，有關人員正在家中隔離，接受醫學評估及進行預定的訓練計劃」。華倫最新近染疫的著名球星，是阿根廷籍後衛加雷及法籍守將文加拉。

另外，早前確診的祖雲達斯後衛魯加尼拍片稱健康良好，但其任職體育主播的女友Michela Persico亦確診。至於意甲20隊傳暫定5月9日為復賽死線，冀7月中能煞科；德甲則落實暫停至4月2日；俄超和智利甲亦宣布暫停，暫復賽無期。另外，巴甲冠軍球會法林明高證實，主帥佐治捷西斯測試呈陽性。這名葡萄牙籍教頭去年率領球隊打入世界冠軍球會盃決賽，但以0：1不敵利物浦飲恨，前日仍有領軍出戰里約熱內盧州錦標。

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