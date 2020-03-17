【港超】偕高尼路主持南區換帥後首操　貝可泓：當務之急重建軍心 (15:04)

南區餘下球季將由助教貝可泓及高尼路共同負責，二人今早主持易帥後首次操練後，均表示因鄭兆聰加入南區，為對方離任感可惜，貝可泓表示：「Ricky在所有方面做到足，球員都知道他付出所有，但職業足球就是這樣，遇到不順時要作出轉變，很可惜，亦感到意外。」

球隊過去一周經歷兩場大敗，包括聯賽以1：5慘負傑志，及昨在足總盃8強被和富大埔以1：4淘汰，貝可泓直言球隊士氣受挫：「最重要是先恢復球員信心，踢法亦會有調整，但Ricky已為球隊打下基礎，毋須大變。本周我們會和球員開會，聽聽大家的想法，再由連同Cris（高尼路）、沈國輝和守門員教練馬克在內的團隊，作出共同決定。」

南區自2015/16球季升上港超，一直由鄭兆聰擔任主教練，2016年獲鄭兆聰羅致的許宏鋒直言感迷惘：「始終跟了他4年，球隊上下現在都很不習慣，他有主教練的威嚴，幫助外援和本地球員的溝通，現在陣式等等都是未知數，不過仍有兩星期才是下場聯賽。」

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