【新冠肺炎】李慧詩上周與確診者同機返港  體院明安排全隊病毒檢測 (14:03)

香港單車隊早前為避疫赴瑞士訓練，上月底戰畢場地單車世界賽後，留守訓練一周後在上周六返港，部分成員則赴美國訓練。李慧詩與兩名隊友屬回港的一批車手，但其乘搭的CX382航班日前證實，有一名13歲同機乘客回深圳後證實確診。體院社區關係及市務總監李忠民接受本報查詢時證實消息，表示得悉後已即時與衛生署聯絡，但對方表示不需跟進措施，他估計港隊與確診者機上座位有距離，但安全起見已安排明日進行病毒檢測。而赴美訓練的港隊車手梁峻榮、逄瑤、梁寶儀等，今午已從疫情同樣嚴峻的美國返回香港。

港隊其他項目運動員陸續從歐美返國，早前連奪東京奧運團體及3張個人入場券的男子花劍隊，今早從美國洛杉磯抵港。上周體操世界盃巴庫站取消決賽日後，港將石偉雄及吳翹充幾經轉折，昨晚亦趕返神根地區入境限制前抵港，得以續為未來數月的亞洲賽事準備。而田徑隊的呂麗瑤及俞雅欣因澳洲比賽取消，預計亦會日內抵埗，李忠民表示需回港備戰的港將，幾乎已全部回歸，並提醒有不適的運動員要向醫學部報告。

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