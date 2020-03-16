【新冠肺炎】西、意、德聯賽倘腰斬料損失60億　球員6月約滿勢礙復賽 (23:09)

西班牙《馬卡報》、意大利《共和報》及德國《圖片報》各自估算在疫情下，本土聯賽將損失6.7至7.7億歐元不等，轉播收益約佔當中一半，另外亦包括比賽日收益與季票賠償、贊助等。《ESPN》則以美職為例，缺乏轉播收益，以門票收入為主的非主流聯賽，閉門復賽很可能要倒貼，可能更傾向容許球迷入場才復賽。有英國足球財務專家便建議，管理英冠至英乙的英格蘭聯賽會，應向球會發放緊急貸款甚至派錢，避免貝利倒閉事件重演。

然而，各地聯賽押後復賽，亦要面對球員約滿的問題，例如德甲杜塞爾多夫陣中有一半球員是外借，或7月約滿。德國《踢球者》便指出，如想在6月30日或之前完成歐洲賽及德甲升降班附加賽，最遲5月2日便要復賽。而德甲與英超只餘9輪，剩餘10輪的法甲、11輪的西甲、12至13輪的意甲或需更早重開，否則便需設法應對約滿衍生的法律問題。

另一方面，球員收入就相對得到保障。例如在緊急狀態下的西班牙，政府上周已宣布因疫情被隔離者，無論是否受感染，均可當作工傷而繼續獲發薪金，所有體育場所亦要關閉。不過在英格蘭，狼隊、曼聯等今日起則已復操，打比郡前鋒朗尼便炮轟政府及賽會視球員為「白老鼠」。

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