【新冠肺炎】本田圭佑巴西地標入生涯第100球　伙隊友戴口罩抗議疫情下仍比賽（附精華） (19:06)

本田圭佑去年11月以柬埔寨隊領隊身分來港，領軍出戰世界盃亞洲區外圍賽，之後加盟荷甲維迪斯，再於今年1月31日轉投保地花高，上月7日抵達巴西時受到英雄式歡迎。在新冠肺炎疫情蔓延全球，巴甲聯賽亦暫停，但州際級別賽事則由該州市自行決定，而保地花高今仗對巴丁球隊班古最終閉門舉行。本田與隊友入場時均戴上口罩，並在拍球隊合照時一同手持橫額，抗議疫情下仍要繼續比賽。

而未有觀眾入場見證下，本田正選上陣並於28分鐘射入12碼先開紀錄，是他在巴西的第一個入球，但對方於58分鐘逼和，終1：1平手。據報，本田於上周曾有發燒症狀，但接受病毒檢測呈陰性，未有感染新冠肺炎。當地傳媒報道指出，本田跟保地花高簽約一年，薪酬跟出場次數掛勾，並設入球獎金和市場營銷分成。

本田之前的99個入球，分別為在名古屋鯨魚（13球）、芬洛（26球）、莫斯科中央陸軍（28球）、AC米蘭（11球）、帕丘卡（13球），以及墨爾本勝利（8球）取得。

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