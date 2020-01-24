【足總盃】大埔大勝晉4強　南區一周2仗失9球　主帥鄭兆聰認班費人腳難競爭 (18:00)

大埔在足總盃首圈，戰至互射12碼淘汰理文後，今午面對上屆亞軍南區合演「地區打吡」，「綠戰士」在13及17分鐘，先憑隊長杜度接應角球頂入，後藉倒戈的陸志豪遠射得手，早段領先2：0。南區於23分鐘由後衛陳港斌接應角球頭槌追回一球，落後1：2完半場。但大埔於換邊後，再由中村祐人的頭槌及金承龍「埋齋」，終以4：1大捷。韓籍翼鋒金承龍季中加盟後4場入4球，成為「綠戰士」過去一個月保持不敗的關鍵之一。

南區是繼上周二港超補賽，1：5慘負予傑志後，今午再吃下大敗。以防守見稱的南區，更兩仗失多達9球。賽後主教練鄭兆聰（Ricky）承認，當球隊陷入低潮時，難免遇上射門不順，「球員已表現出付出所有，落敗唯有向前看，繼續踢好聯賽及準備菁英盃決賽」。但當被問到爭逐亞洲賽資格是否幻滅時，Ricky則說：「我們由始至終都沒想過亞洲賽，老實說現在有3、4間香港球會的班費和人腳，我們是很難跟他們競爭，有球隊更有30名球員。當然我認為多年來我們每仗都盡力踢，但我們要知碇，不可能每仗都能勝出，否則是對球員並不公平。」

大埔主教練馮凱文稱，沒料到大勝一場，認為過去一個月不敗「打起」了球員信心，並稱不會懼怕面對富力等任何勁旅。

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