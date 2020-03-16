【新冠肺炎】歐洲足協明召開特別會議　意足總會長動議押後歐國盃 (17:02)

原定在6月展開的歐國盃，在疫情蔓延下或未能如期開鑼，加上各大聯賽餘下賽程未定，一眾國腳能否如期歸隊操練成未知之數。意大利目前有多名球員確診，如效力森多利亞的艾卡度便是瑞典國腳，勢打亂各國家隊部署。而意大利足總會長加雲拿在出席歐洲足協的特別會議前，指歐國盃押後舉行無可厚非：「球員的健康是最重要的，所以我們的立場非常清晰。兩星期前意大利的疫情還沒有那麼嚴峻，但現在已經一發不可收拾，所以我們將會動議歐國盃延期。」加雲拿同時透露意甲的復賽安排：「現階段我們希望在6月30日前完季，但不排除將要繼續押後，部分球隊也需要兼顧歐洲賽，這也是我們需要考慮的。」

另外，華倫西亞昨證實有5人確診，早前曾與這支西甲球隊在歐聯交手的阿特蘭大，宣布所有職球員需要隔離。而意大利隊及祖雲達斯名宿迪比亞路則在社交網站發文，與2006年世界盃的隊友呼籲網民捐款，助意大利紅十字會抗疫。當年以隊長身分助意大利捧盃、現任廣州恒大主帥的簡拿華路，近日接受訪問時指歐洲各國應學習中國防疫措施，說話與恒大前帥納比不謀而合。

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