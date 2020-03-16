【新冠肺炎】曹星如等拳擊港將與澳門確診者同機抵港　教練：正安排檢測 (13:08)

香港拳擊隊於約旦安曼戰畢東京奧運亞洲及大洋洲外圍賽後，上周五乘坐阿聯酋航班EK380返港；澳門今晨新增的確診個案，患者亦和港隊乘坐同一航班。隨隊出戰此賽事的曹星如，返港受訪時稱會自我隔離，他在約旦曾因戴口罩遭歧視，但為安全起見亦做足防護措施。

港隊總教練鄧子威今早回應本報查詢，說各隊員返港後正在自我隔離，目前健康狀況良好，又表示：「總會有同事正查詢病毒測試事宜，看看能否為拳手和教練安排檢測，感謝大家關心。」

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