【新冠肺炎】曹星如等拳擊港將與澳門確診者同機抵港　教練：正安排檢測 (13:08)

一名26歲韓籍女子今晨（16日）於澳門確診新型冠狀病毒肺炎，她上周五（13日）乘坐EK380航班經香港前往澳門，同機乘客包括「神奇小子」曹星如在內的香港拳擊隊。港隊教練鄧子威稱，隊員及教練返港後正自我隔離，各人目前身體狀況良好，拳擊總會亦正安排為全員進行病毒測試。
香港拳擊隊於約旦安曼戰畢東京奧運亞洲及大洋洲外圍賽後，上周五乘坐阿聯酋航班EK380返港；澳門今晨新增的確診個案，患者亦和港隊乘坐同一航班。隨隊出戰此賽事的曹星如，返港受訪時稱會自我隔離，他在約旦曾因戴口罩遭歧視，但為安全起見亦做足防護措施。
港隊總教練鄧子威今早回應本報查詢，說各隊員返港後正在自我隔離，目前健康狀況良好，又表示：「總會有同事正查詢病毒測試事宜，看看能否為拳手和教練安排檢測，感謝大家關心。」
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