【新冠肺炎】洛杉磯三球會成立基金助時薪員工　NBA增1球員確診 (20:16)

新型冠狀病毒肺炎入侵美國體壇，四大聯盟全數停擺，惟當中為數不少的時薪制員工，因賽事暫停而面臨停工停薪。對此，洛杉磯史達普斯中心與3支以該場地為主場的湖人、快艇及國王隊合作，共同成立基金，為所有因休假而受影響的NBA及NHL時薪員工提供財務支援。而效力猶他爵士的NBA首名確診球星高拔，宣布捐出50萬美元（約390萬港元）抗疫。

此外，底特律活塞中鋒基斯頓活特今確診新冠肺炎，成為繼猶他爵士雙星高拔及米曹後，第3名染疫的NBA球員。這名24歲小將本月8日曾代表球隊迎戰爵士，並與高拔對位。他在聯盟宣布暫停當日，剛好完成了與費城76人的賽事，當時已帶病上陣。

至於米曹自確診後，今首次開腔拍片感謝外界支持，目前正在隔離治療的他，透露自己情况良好，並在隔離地點打機消磨時間，期望盡快康復再與球迷見面。

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