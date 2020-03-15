【足總盃】盧卡斯肘擊艾里奧致面部骨折　稱非蓄意將道歉 (19:13)

今午「東傑大戰」在第5分鐘出現爭議一幕，季中轉投東方、第2次倒戈傑志的巴西籍射手盧卡斯，與前隊友艾里奧爭頂時批肘，令後者受傷倒地離場，球證吳超覺僅向盧卡斯出示一面黃牌。從傑志賽後提供的相片所見，當事人臉骨有明顯凹陷，送院接受電腦掃描後，證實右邊臉部顴骨骨折，明天轉介到專科醫生研究診治方案。

傑志主教練施利斯高域表示，艾里奧離場改變了所有部署及被迫變陣，並激動地說，「這是明顯的受傷，傷勢頗嚴重，這不是由陽光做成，球證也應該見到，我認為這是紅牌的犯規。我們必須保護球員，避免在場上被做出這樣骯髒行為的球員所傷。」

涉事主角之一的盧卡斯指與艾里奧份屬好友，動作並非蓄意：「我當時只想保護皮球和自己，艾里奧是我的朋友，我一定不想傷害他。今仗是很激烈的比賽，這些意外也有可能發生在我身上。我會私底下再向他道歉。」他又指球證離事發位置很近，自己亦認為不需要領紅牌。東方主帥李志堅表示，那是「足球很常發生的碰撞」：「球證當時亦已處理，受傷是不開心的事，但這也是足球比賽會發生的事。」

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