【足總盃】球迷突破閉門防線闖入場　東方8強2:0碎傑志四連霸夢 (18:13)

東、傑兩隊今午為今季第4次對碰，此前3次傑志兩勝一和，今仗亦是東方射手盧卡斯、辛祖，以及傑志前鋒洛迪古斯，首次三人同場互相倒戈舊會。傑志以上仗聯賽5：1大勝冠忠南區的3中堅陣式，但開賽僅8分鐘，中堅艾里奧跟盧卡斯爭頂時，被對方手肘批中右邊臉頰，需即時退下火線及送院治理。球證吳超覺僅向盧卡斯出示一面黃牌，傑志被迫變回4後衛陣式，由中場鞠盈智入替。「藍鳥」在上半場攻勢較多，但未能打破缺口，39分鐘東方中場迪高被踢跌，更釀成雙方球員衝突，最終迪高與隊友艾華頓，以及傑志的蘇沙均領取黃牌，半場兩軍互交白卷。

今仗吸引兩隊共約30名球迷在球場外圍觀戰，令閉門賽事仍不乏打氣聲，其中一名外籍的傑志狂熱球迷突破防線，成功入場叫囂及挑釁鄰近的東方球迷，足總職員要求他離場後，康文署隨即派員以欄網及索帶封閉缺口，免被球迷再入場。

東方半場受壓後，在下半場56分鐘3名前鋒一次合作，由艾華頓傳予盧卡斯，後者再助攻辛祖妙射破網。辛祖繼近兩季在和富大埔後，第3次對傑志均取得入破。「藍鳥」及後換入費蘭度，換走韓籍中堅朴俊炯加強攻力，但再踢少一名後衛下，被東方快速反擊再下一城，艾華頓於83分鐘單刀扭過門將王振鵬鎖定勝局，是他今季第10個入球。東方終以2：0擊敗宿敵傑志，晉身4強後將於周六對香港飛馬。

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