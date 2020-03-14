【新冠肺炎】全英賽「倖免」續戰　安賽龍挫李梓嘉　明爭停賽前最後冠軍 (21:44)

世界羽聯連月來取消多項賽事，今日再宣布下周一起（16日）暫停全部國際賽，但正在英國伯明翰上演的全英賽倖免，明日有丹麥隊球星安賽龍連續兩屆在男單決賽爭勝。因多項賽事計算奧運積分，世界羽聯表示會盡快公布對策。
世界羽聯宣布，下周一起暫停國際賽至4月12日，受影響的包括瑞士公開賽、印度公開賽等5項大賽。奧運積分截止日原本為4月26日，該會表示稍後會公布新安排。唯一得以繼續的，是明日上演決賽的全英賽。被譽為李宗偉接班人的馬來西亞隊新星李梓嘉，今日在男單4強苦戰1小時13分鐘，於決勝局以19: 21僅負安賽龍；上屆奪亞的後者明日爭標。賽事繼續帶來染疫風險，明晨（15日）爭取第三度封后的中華台北隊球星戴資穎，再在社交網透露因戴口罩而在英國受不禮貌對待，但會堅持做好自己抗疫，同時婉拒訪問以減接觸，但她或因而遭世界羽聯罰款。
國際乒聯、世界劍擊聯會等組織，同日亦宣布暫停多站奧運積分賽。屬世巡賽的香港乒乓球公開賽原定5月舉行，國際乒聯周一開會研究賽事安排。而5月的環意大利公路多日賽落實延期，倫敦馬拉松更會延遲半年，至東京奧運後的10月4日再辦，是繼東京及波士頓馬拉松後，第3個受疫情影響的六大馬拉松賽事。
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