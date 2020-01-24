【新冠肺炎】高普發信稱抗疫比足球重要　阿迪達報平安　歐陸只餘土超俄超續戰 (18:30)

英超昨晚宣布暫停兩輪，最快4月4日復賽，利物浦屆時翌日將會對次席曼城。如利物浦該仗能擊敗曼城，便會篤定首奪英超錦標，但當地傳媒預計球賽最少再暫定多一、兩個月。高普亦表明不急於復賽，發公開信表明人命關天，加上有球圈人士確診，證明「足球活動無助抗疫」，又寫道：「我曾說足球是生命中最重要的，但今日球賽不再重要。我們當然不想球賽閉門或延期，但如果這樣能令人保持健康，哪怕只得一個人得益，我們都會毫不猶豫地跟從。」他表明代表球會支持英超賽會的決定，希望球迷聽從專家意見，亦會為其他球會染病的職球員禱告。

在英倫球壇最先確診新型冠狀病毒肺炎的阿仙奴領隊阿迪達，亦指「英超賽會決定正確」，因為此刻只有健康最重要。他透露自己「感覺較之前好」，感謝所有人的祝福。

而在歐陸，德甲成為最新一個暫停的五大聯賽。當地賽會昨日由宣布德甲、德乙下周二起停賽，本周比賽繼續，到即時暫停之間不足6小時；而德甲榜尾柏達邦的後衛盧卡基利安成為聯賽首名確診者。意甲球隊森多利亞則繼前鋒加比亞甸尼後，再多4名球員染疫，包括瑞典隊中場主力艾卡度；費倫天拿前鋒杜辛華荷域、柏德列古度尼和後衛謝文比薛拿對病毒測試亦呈陽性反應。法乙特魯瓦的韓籍前鋒石鉉俊就成為法國球壇確診首例，《隊報》指，未受疫情影響的歐洲聯賽只餘土超及俄超。

國際足協在今晨發聲明，指本月尾的國際賽期，球會有權拒絕國家隊徵召球員，意味歐洲國家盃附加賽勢跟隨多地世界盃外圍賽一樣延期。歐洲足協將在3日後開視像會議，盛傳歐國盃將延期一年。

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