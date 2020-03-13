【東京奧運】曹星如返港感激港人支持　冀調整心態5月再衝奧 (23:26)

正力爭打入東奧擂台的「神奇小子」曹星如，前日在亞大區名次賽飲恨，目前仍未取得資格。他當日賽後激動灑淚，時隔兩日回港時，表現輕鬆亦再展笑容：「當晚在房間大哭宣洩，真的未試過這樣激動，不好意思令大家擔心。感謝大家的安慰，亦有運動員朋友和我分享經驗，希望用自身例子助我解開心結。」

昔日曾在職業賽歷盡硬仗，但他承認如今的港隊身分成為無形壓力，冀從今行汲取經驗：「名次賽太着急想拿入場券，反而令自己思緒混亂；現在要學習調整心態，盡量將港隊身分放輕，即使是一連數日比賽，也要控制好以平穩心情面對。」

32歲的星如過去兩周面對5日3戰，有感需增強體能，以迎接5月的終極外圍賽。未來訓練計劃仍有待落實，但他傾向赴外地集訓：「國際級賽事要面對不同風格對手，在外國能有更多實戰經驗。現在多說甚麼也沒用，希望用行動和訓練證明自己。」

港隊計劃5月中再赴巴黎出戰終極外圍賽，爭奪東奧最後席位，但目前新冠肺炎疫情籠罩歐洲，近日多項大型賽事延期或取消，拳擊終極外圍賽未知能否如期舉行，星如亦直言為疫情感憂慮，但目前只能做足防疫措施，繼續投入備戰。

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