【足總盃】基奧雲尼「戴帽」富力大勝愉園　林嘉緯首正選氣憤未能建功 (17:54)

基奧雲尼等曾在廣州居住的球員，經過14天隔離後陸續歸隊上陣。「Gio」繼在菁英盃最後兩仗復出入一球，今仗足總盃8強更連中三元。他在35、47及62分鐘，接應伊高沙托尼3次助攻，兩射一頂完成帽子戲法，加上伊高「埋齋」終大勝4：0。

此外，相隔55天，34歲港足中場林嘉緯再次為富力上陣，並季中加盟後首次正選。因上半季已為東方在菁英盃上陣而上月無緣出賽，嘉緯稱期待今仗已久，但將其在富力主場對標準流浪的「地標」，一時說錯成「作客」，「自己差不多近兩個月沒比賽，只靠操練用球取感覺是有困難，畢竟比賽和訓練是兩回事，雖然踢了很多年，但今天是有點緊張，因為太耐沒比賽，來到富力亦有一定壓力，球隊需要爭標。」

今仗嘉緯有兩次入球機會，一次中楣一次近射被門將撲出，賽後他也對未能入球而「忟」，「因為入球會對之後比賽信心有幫助，自己整體表現可接受，只是踢法上需適應。富力的踢法很適合我，強調用球和配合，但我的位置需更像是後上前鋒。希望在傑志之後可再捧盃，這是我近年的目標。」對於近月疫情肆虐全球，嘉緯也呼籲港超球員做好防疫工作及集中備戰，期盼球季可順利完成。

富力主教練楊正光透露，近月疫情令部分外援球員情緒受到影響，球隊已為他們作心理輔導：「他們將家人送回家鄉，加上子女尚幼，球員擔心在所難免。」他補充，基奧雲尼的家人仍在港陪伴，令這射手未受情緒影響，比賽可如常發揮。另富力近月留港訓練，光sir稱失去廣州主場之利及真草場的訓練基地，訓練質素是受影響，但指此刻是非常時期，希望大家可共度難關。

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