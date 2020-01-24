【歐霸16強】曼聯閉門炒寧斯5蛋　恩哈路傳射居功8場入4球　蘇斯克查：球員充滿信心 (15:21)

新冠肺炎肆虐全球，曼聯作客寧斯的歐霸賽事需閉門舉行，「紅魔」先憑恩哈路控球3次再勁射中柱彈入開紀錄，他在下半場再助攻予丹尼爾占士建功，讓後者打破長達7個月的入球荒，其間相距32場比賽達2527分鐘。曼聯末段再由桑馬達、格連活特及安達斯彭利拿各入一球，終大勝一場，以5球優勢帶回次回合主場，並各賽事三連勝兼連續11場不敗。

曼聯領隊蘇斯克查賽後大讚麾下踢出「非常專業的表現」，「高質的射門、出色的組織、傳球和走位，全隊在90分鐘比賽都非常出色，現在我們有很多充滿信心的球員。」另蘇帥表示，即將復出的保羅普巴仍有兩年合約，更稱對方「下季會繼續留下來」。

此外，格連活特入球後，今季在歐霸盃累積5個入球，以18歲163日之齡，超越已故名宿佐治貝斯、現役的拉舒福特及朗尼，成曼聯史上最快在歐洲賽入5球的最年輕球員。

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