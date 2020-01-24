【新冠肺炎】阿迪達赫臣奧度爾確診　英超今公布比賽安排　F1澳洲站取消 (11:29)

阿仙奴原訂昨晨在英超補賽對曼城，但稱球員正接受隔離而將比賽延期，今早公布領隊阿迪達對病毒測試呈陽性，球隊明晚（14日）對白禮頓一仗亦延期。

車路士稱翼鋒赫臣奧度爾確診，會方局部關閉訓練場，亦指令所有緊密接觸者隔離。消息公布前，英超賽會曾表示比賽如期舉行，但之後更新稱緊急開會，於當地時間周五早上商討未來比賽安排，此前不再作回應。英國首相約翰遜則明言：「我們考慮叫停所有公眾活動，包括體育比賽。」除了英超，當地亦正上演全英羽毛球賽。

除了阿、車兩軍，李斯特城昨有3名球員出現肺炎病徵，曼城亦將不適的後衛班捷文文迪隔離。

已暫停的意甲方面，祖雲達斯及森多利亞昨亦有兩名球員確診。西甲、法甲、荷甲、美職亦已停擺，多地傳媒亦公布歐洲足協下周二開會，商討6至7月的歐洲國家盃押後1年的可能。

F1賽會亦取消原訂今早開始一連三日的揭幕戰澳洲站，麥拿侖車隊昨有員工確診而退賽，現正有14人接受自我隔離。有傳法拉利車手維迪及愛快羅密歐的雷干倫均已離開墨爾本，返回各自居住城市，意味下周原訂閉門上演的巴林站亦可能押後。

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