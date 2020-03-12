【足總盃】慕沙首度大四喜助飛馬報上屆敗仗　加時5:4挫元朗闖4強 (18:15)

上季足總盃8強其中一場戲碼，同樣由這兩支球隊對壘，當時雙方踢成1：1，元朗憑互射12碼晉級。今午兩隊再次交手都由少帥領軍，分別為飛馬的文彼得，以及元朗的郭嘉諾。元朗縱有基斯近門先開紀錄，但飛馬隨即由佐佐木周及慕沙各頂入一球，半場反超前2：1。換邊後元朗有米基爾梅開二度再領先，但戰至補時階段，飛馬翼鋒艾華在禁區被元朗門將陳嘉豪撞跌博得12碼，慕沙主射中鵠，在法定時間扳平3：3，需加時分勝負。慕沙再於加時梅開二度取得「大四喜」，最終以5：4險勝完場前有辛坦拿建功的元朗，報卻上季足總盃8強被淘汰之仇。

26歲的慕沙上季來港加盟佳聯元朗有好表現，今季轉投傳統勁旅東方龍獅，但於今年1月被借到香港飛馬。縱使今仗倒戈舊會，但賽後取走比賽皮球紀念的他，不忘提及與舊會的感情，前帥郭嘉諾賽後亦主動上前恭賀：「法比奧幫助我很多，但這是足球，我需要完成工作，今仗亦是一場硬仗。」飛馬在4強將遇傑志對東方之勝方，他因外借條款未能對後者，但指無論遇上哪個對手，球隊都會做足準備，並稱：「我不需向任何人證明自己，我只是為自己付出100%努力，現在我在飛馬感到很快樂。」他透露，今次是他生涯首個大四喜，過去也只在奧地利聯賽試過連中三元。

飛馬主帥文彼得說，因慕沙已替東方參加菁英盃，上月無緣出賽，接近兩個月未為球隊上陣，球隊有為他安排特訓，今仗終有回報。他說，4強對手「邊隊都不怕」，亦讚麾下今仗毅力及鬥志，較此前賽事是「300倍不同」，終結束上月底菁英盃三連敗頹勢。

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