【新冠肺炎】意甲恐因疫情停擺　擬四大方案處理餘下賽程　促暫停歐聯及歐霸　 (16:53)

自新冠肺炎疫情在意大利爆發後，意甲多場賽事宣布押後或閉門作賽，本周二更宣布國內體育賽事將暫停至4月3日。然而疫情持續蔓延下，加上祖雲達斯等球隊需出戰歐洲賽及意大利盃，在禁賽令後意甲能否復賽成疑，賽程安排亦成為當局需處理的難題。《米蘭體育報》等意大利傳媒，早前引述消息人士指，意甲賽會已未雨綢繆，就餘下賽程草擬四大方案。根據網上民調顯示，第1及第2項方案較多人支持，但人數相近：

（1）設立附加賽，方向為聯賽頭8名或頭4名球隊參賽，並按最終成績決定歐洲賽席位，倘落實將是意甲史上第2次以附加賽決定冠軍

（2）復賽後賽程加密，保守估計1周內需踢至少3仗，以趕及在歐洲國家盃前煞科

（3） 將聯賽腰斬，祖雲達斯藉現時排名奪冠

（4）同樣將聯賽腰斬，但不設冠軍及降班球隊，而位列意乙第1及第2的球隊來季將升上意甲，令下季聯賽球隊數目增至22隊

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