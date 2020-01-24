【新冠肺炎】NBA年度最佳防守球員高拔確診　賽會即無限期暫停球季 (13:14)

美國疫情日漸加劇，近日已傳出NBA正研究閉門或在中立場比賽的方案，豈料今晨出現球員確診個案。NBA在聲明中表示，原定今晨雷霆主場對爵士開賽前夕，知悉有爵士球員在新冠病毒測試呈陽性反應，故宣布取消周三後的賽事，而該球員亦未有到達球場，「NBA賽會將利用暫停賽事這段時間，決定新冠肺炎爆發的下一步應對措施。」而今日6場賽事，除了雷霆對爵士，塘鵝對帝王一戰亦取消，其餘4場則已如期完成。

雖然賽會未有提及該球員名字，但綜合當地多間傳媒報道，確診球員為過去兩季當選最佳防守球員的高拔。27歲的他3次入選最佳防守一隊，早前首次入選今年NBA明星賽的替補陣容。今仗賽前已有報道指他因感冒上陣成疑，而他周一出席賽前記招後，更故意用手觸摸所有傳媒的咪高峰和錄音筆，似在輕視賽會新規定的禁止傳媒進入球員休息室採訪等防疫措施。而高拔的隊友、後衛梅迪亞據報亦有類似感冒症狀，仍待證實是否第2名確診的NBA球員。

爵士及雷霆的球員均需接受檢疫及隔離，球場亦會全面消毒，據報爵士過去14天對過的球隊，包括速龍、活塞、塞爾特人、紐約人、巫師和騎士這6隊的球員，亦將需要進行病毒檢驗。

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