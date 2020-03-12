【新冠肺炎】C朗隊友魯加尼確診新冠肺炎　成歐洲五大頂級聯賽首宗個案 (11:10)

祖雲達斯聲明中表示，魯加尼對新冠病毒測試呈陽性反應，但目前並沒有相關病徵。球會補充，各級梯隊將暫停一切訓練，並確認昨日曾舉行一課操練，但球星C朗拿度未有參與兼不在意大利。據《路透社》報道，C朗早前返國探望中風入院的母親，現時仍身在葡萄牙的馬德拉島，並會繼續留在家鄉。

繼已退役的丹麥隊前國腳卡倫貝治、奧林比亞高斯班主馬連拿基斯、德乙漢諾威後衛侯巴斯及多名意丙業餘球員等，魯加尼成首個在歐洲五大頂級聯賽確診的球員兼現役國腳，他今季僅為祖雲達斯上陣7次，對上一次上陣為上月23日意甲作客2：1擊敗史帕爾，剛周日意甲閉門2：0勝國際米蘭一戰，他只列後備未有上陣，但賽後有跟一眾隊友在更衣室慶祝合照。魯加尼今日亦隨即在社交網報平安：「我想向所有擔心我的人保證，我很好。但我想藉此感謝在醫院應對這危機的所有醫護。我懇請大家遵守規則，因為病毒是無差別的，要為自己及所愛的身邊人去處理。」

現時意大利確診個案已超過1.2萬宗，死亡人數逾820人。意大利政府早前宣布，因應疫情嚴峻，暫停包括意甲在內的所有體育運動，直至4月3日為止。而羅馬及國米原定本周中閉門舉行的兩場歐霸盃16強首回合賽事，歐洲足協昨已宣布延期。

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