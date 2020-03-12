【歐聯16強】利物浦歐聯衛冕失敗　馬體會憑皇馬棄將反勝兼雙殺 (09:54)

利物浦在首回合作客落後0：1，回到晏菲路強攻，結果在43分鐘，憑韋拿杜姆頭槌破網，扳平總比數。紅軍下半場乘勢狙擊，但無法攻破馬體會門將奧比歷為首的防線，還有兩次中楣，未能法定時間增添紀錄，更於補時階段被客軍中場沙奧尼古斯頂入大門，但越位在先，維持總比數1：1，需加時分勝負。

紅軍大難不死後，加時4分鐘更由羅拔圖法明奴飛頂建功，助球隊領先2：0，若以這比數完場將會晉級，但入球不足167秒，取代因傷缺陣的艾利臣比加、今仗把守紅軍最後一關的阿祖安犯下嚴重失誤，接應回傳解圍被馬體會鋒將祖奧菲歷斯截得，後者再妙傳予馬高斯洛蘭迪遠射破網，追成1：2。這名25歲西班牙籍中場，在8分鐘後一次反擊，藉阿祖安略有失位，在禁區頂勁射再下一城。阿祖安繼早前足總盃16強對車路士後再犯大錯。反觀客軍門將奧比歷全場多達9次撲救。

此時紅軍必須再入兩球才能出線，換入奧歷治等加強攻力，後防大將華基爾雲迪積克更充當中鋒，但仍無法攻破馬體會的鋼鐵防線，更於完場前被艾華路莫拉達單刀反勝3：2。馬體會憑這兩名後備入替、為同市宿敵皇家馬德里的青訓產品，在2800名隨隊作客球迷見證下，總比數4：2淘汰上季歐聯盟主。今仗亦是利物浦自2014年10月不敵皇馬後，再次在主場的歐洲賽落敗，並終止連續42場在晏菲路的不敗紀錄。連同熱刺，上季歐聯冠、亞軍齊在16強止步。而紅軍對上一次於2005年奪歐聯，翌季同樣16強止步。

利物浦本月內連失足總盃及歐聯，近6仗4敗。雖劍指隊史首個英超冠軍已是指日可待，但今次是領隊高普加盟逾6年以來，首在歐洲賽主場落敗及被雙殺，賽後他說，球隊唯一錯誤，是未能在法定時間再入一球分出勝負，並為阿祖安護航：「出現首個失球時問題不大，第二個失球才是最致命，之後球員開始疲累，再做不出像此前那樣具質素的傳中。」他又嘲諷對手，稱以馬體會的人腳，卻保守縮後防線，靜待反擊感不解，「他們甚至排出4名閘衛防守我們。」隊長佐敦軒達臣認為，球隊踢出「值得晉級的表現」，但承認：「一時疏忽就會付出代價。」

另一場歐聯16強，巴黎聖日耳門（PSG）在閉門作賽下，主場憑尼馬及祖安巴尼特的入球，以2：0擊敗多蒙特，兩回合計反勝3：2，繼2015/16球季、相隔3季再次殺入8強。而近日抱恙的球星基利安麥巴比，賽前證實對新冠病毒測試呈陰性，最終有列入大軍名單，並在64分鐘後備上陣。完場後PSG一眾球員，留在球場上模仿對手前鋒艾寧夏蘭特，在首回合入球後的「佛系」慶祝動作。

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