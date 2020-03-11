【歐聯16強】麥巴比新冠病毒測試呈陰性　明晨候命迎鋒兵 (22:35)

巴黎聖日耳門vs.多蒙特 now644台、有線601/661台 周四凌晨04：00直播

利物浦vs.馬德里體育會 now643台、有線616/656台、MyTVSuper 303台 周四凌晨04：00直播

上周三在法國盃4強淘汰里昂時「戴帽」的麥巴比，周一起因喉嚨痛和發燒缺席操練，引發新冠肺炎疑雲，不過法國傳媒今日報道，他對病毒測試呈陰性，主帥杜曹則指此子日前因心絞痛倦勤，亦已將他列入今仗大軍名單。PSG已3屆歐聯無緣8強，今屆在16強首回合亦以1：2落後多蒙特，周四凌晨主場閉門作賽，誓求反勝晉級正名。

此外，首回合敗走馬德里體育會的利物浦亦回歸晏菲路，隊長佐敦軒達臣有望復出穩軍心，加上領隊高普入主後歐戰主場不敗，誓爭取重演上季4強反勝淘汰巴塞隆拿的奇蹟；惟今仗隱憂是前鋒羅拔圖法明奴近9次上陣食白果，今季亦未嘗在主場入球。

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