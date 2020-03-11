【歐聯16強】華倫球迷閉門下場外打氣　伊利錫創3紀錄領阿特蘭大晉級 (19:39)

分組賽首3仗全敗的阿特蘭大，曾被質疑浪費意甲的歐戰席位，但在最後3戰表現回勇，殺入16強後更發揮黑馬本色。繼首回合在主場大勝華倫西亞4：1後，「女神」是役再憑伊利錫獨取4球，兩回合大勝對手8：4晉級。這名32歲斯洛文尼亞隊射手同時創下3項紀錄，包括成為在歐聯取得「大四喜」的最年長球員、歷來首名在歐聯淘汰賽作客入4球的球員，以及是15年來首名在歐聯獨取4球的意甲球員。阿特蘭大同時成為繼拉素後，第2支首度出戰歐聯即闖8強的意大利球隊。

在擊敗對手晉級後，「女神」將帥隨即舉起寫上「貝加莫這都是為了你，不要放棄」的T恤，向遠在意大利為愛隊打氣的球迷致敬。然而鑑於肺炎疫情仍未受控，球會隨後在官網呼籲支持者切勿聚集慶祝，以減低感染風險。不過疫情無損華倫西亞球迷的熱情，約2000人在賽事期間於主場馬斯泰拿球場外打氣，惟最終未能助球隊晉級。

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