【新冠肺炎】NBA研閉門或中立場作賽　勒邦占士改口：若為抗疫不反對 (17:30)

NBA常規賽踏入最後一個月，爭奪季後賽席位進入白熱化階段。惟因新型冠狀病毒肺炎在美國蔓延，NBA亦難免受影響，日前受訪時戲言若閉門便不上陣的湖人球星「大帝」勒邦占士，今在球隊主場以102：104不敵布魯克林籃網後，稱當日言論純屬誤解：「當時回應記者提問時，我是說『如果沒有球迷，你會打比賽嗎？』但我完全不知道這是在討論應對疫情的問題。」他又明言若為了抗疫而閉門，他不會反對：「你必須聽那些正在密切關注此事的人，包括專家的意見。如果他們覺得這（閉門）對大家的健康及安全是最好的選擇，我們都會聽從。」

據報聯盟已聯絡30支球隊班主，在日內透露電話會議商討最新對策，消息指聯盟可能因應各地政府的政策，決定將部分賽事閉門或轉至中立場舉行，亦不排除延期的可能性。其中克羅夫蘭騎士身處的俄亥俄州，當地政府已要求室內體育賽事閉門，惟騎士及後發聲明指尊重州長決定，但未響應閉門要求，僅稱已向球迷發出指引，建議高危人士不進場觀戰，暫定所有賽事如常舉行。

此外，目前因病缺陣的金州勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里，日前證實患上甲型流感，今日繼續缺陣。勇士在主場以107：131慘負洛杉磯快艇，8年來首次無緣季後賽。東岸方面，波士頓塞爾特人作客以114：111挫印第安那溜馬，成為第3支出線季後賽的東岸隊伍。

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