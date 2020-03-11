【東京奧運】曹星如亞大區名次賽失利　5月終極外圍賽再爭入奧 (18:20)

曹星如前日在男子57公斤級8強告負後，今日轉戰名次賽，與19歲伊朗隊小將薩巴卡殊（Daniyal Shahbaksh）爭奪亞大區最後席位。對手曾在2018年世青賽奪得第5名，今年初亦在土耳其國際賽奪銅，賽前累積4勝2負，戰績較1勝3負的曹星如優勝。

首回合雙方初段以試探為主，同樣為左撇子的對手在外圍遊走，避開曹星如的攻勢，但曹星如其後中了對手的組合拳和反擊，首回合失利。第2回合，星如增加勾拳進攻，但對手多次反擊得手，星如再失一個回合，在第3回合初段更吃下對手的上勾拳，最終未能收復失地，以0：5一致判決落敗。

東京奧運男子57公斤級別設6個亞大區名額，曹星如今仗落敗，無緣在此賽事打入奧運。他仍可在5月的終極外圍賽爭出線，但屆時對手將包括歐、美、非各國勁旅，爭勝難度更大。港隊將在周五返港，為爭入奧運的最後機會做好準備。

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