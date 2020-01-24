【新冠肺炎】阿仙奴職球員隔離　明晨作客曼城延期　基達菲拒歐霸派隊訪米蘭 (13:18)

曼城因為上周要出戰聯賽盃決賽，主場對阿仙奴一仗之前已改期至明晨。惟英超賽會稱，客軍12日前的歐霸對手奧林比亞高斯，班主馬連拿基斯感染新冠肺炎。部分阿仙奴職球員賽後更曾與馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）接觸，接受醫學建議而將賽事再押後。阿仙奴方面則已勒令相關球員自我隔離至病毒潛伏期完結的後日，其間不會比賽及操練。

這次是英超首次因疫情而押後比賽，歐陸的西甲、法甲及德甲日前相繼落實大部分比賽閉門上演，意甲亦會本周起暫停，但洲際及國家隊比賽則不受影響。因此，在阿特蘭大今晨擊敗華倫西亞後，國際米蘭及羅馬後日凌晨亦會出戰歐霸16強，但國米對手基達菲的會長安祖托利斯（Angel Torres）說：「除非今日有什麼大改變，基達菲不會前往米蘭。如果要判我們輸，那就判吧。」他稱已要求歐洲足協及西班牙足總協助更改比賽地點或延期。

西、意兩地的球員工會，亦發聯合聲明，提及兩地的航空交通已暫停，應將國米對基達菲及羅馬對西維爾兩回合比賽押後。而奧林比亞高斯對狼隊的比賽亦未必如期舉行。

另外，巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比因喉嚨痛缺操一周，據報昨日進行新冠肺炎測試，結果對病毒呈陰性，但料他仍會缺席明晨對歐聯對多蒙特的16強首回合比賽。

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