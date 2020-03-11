【歐聯】熱刺吞3蛋出局　萊比錫偕阿特蘭大首闖8強（附精華） (12:34)

熱刺3周前主場以0：1敗陣，前鋒哈利卡尼及孫興慜仍未復出，年初加盟的貝雲積亦賽前傳足踝重傷，今仗續捱打。萊比錫開賽21分鐘內便由中場沙比薩梅開二度，完場前再由後備上陣的科斯貝治埋齋，主場贏3：0，兩回合大勝4：0晉級。

摩連奴則在20年領軍生涯，合共935場以來，首次各項賽事連續6場不勝，亦創下個人在歐聯淘汰賽總比數最大差距落敗。熱刺亦肯定本季沒有獎盃落袋，摩帥再度重申陣容不整的問題，無法短期解決：「世界上任何球隊缺少5至6名主力球員，都難以保持水準，就是這樣簡單。萊比錫全部後備球員，此刻在己隊都可能正選上陣。」中場迪利阿里認為熱刺沒有展示任何鬥心，為球隊表現道歉。

萊比錫則確認下半場食波餅後傷出送院的洛迪梅基尼無大礙，這支創會僅10年半的東德球會，與意甲阿特蘭大同首闖歐聯8強。後者在閉門作賽下，憑中場伊利錫攻入4球，作客以4：3擊敗西甲華倫西亞，兩回合贏8：4。

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