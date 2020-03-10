【歐聯16強】熱刺作客萊比錫接壞消息　新兵貝雲積足踝重創收咧 (22:50)

RB萊比錫vs.熱刺 now643台、有線616/656台、無綫myTV Super 303台 周三凌晨04：00直播

熱刺首回合主場以0：1不敵RB萊比錫，今仗已成背水之戰，但摩連奴賽前再接獲兩將掛彩壞消息。他說：「賓戴維斯缺陣一至兩周。至於貝雲積，我不期望他季內能上陣。」摩帥坦言執教生涯中，主力傷兵問題像從未如此嚴重：「現在就是這情况，我們正在適應。當你有3至7名傷兵，情况便是一樣。」但摩帥沒呼天搶地：「我仍非常有動力、冷靜和樂觀。試想RB萊比錫教練有迪姆華拿及柏德列舒希克等5將受傷，他的笑容一定少過我。」

摩帥又說：「我並不相信熱刺會是我教練生涯中唯一無冕球隊。我過去領軍的球隊都有錦標落袋。我認為熱刺不會例外，我相信自己，也信任球員。在我擔任熱刺領隊的3年半裏，將來可協助球隊贏得冠軍。」此外，被迫推前當箭頭的迪利阿里稱：「我喜歡入球，而且享受它，但9號不是我最擅長的位置，儘管我已曾串演前鋒。」

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