【新冠肺炎】港足世盃外因疫情延期　傑志雙鋒蘇沙費蘭度望加快入籍 (19:50)

香港足總表示，FIFA及AFC將通知世盃外延期舉行的新賽期，港足相關套票及主場對伊拉克隊的門票退票詳情，將容後公布。據此前報道，港足餘下3場世盃外將延期7個月，分別為10月8日作客伊朗隊、10月13日主場對伊拉克隊，以及11月17日作客巴林隊。而本月中及月底的國際賽周，據悉或有機會用作舉行多場港超補賽，詳情最快於本周內公布。港足主教練麥柏倫本月不會徵召港將集訓，讓球員繼續完成港超聯賽。

相關報道：【港超】傑志5:1送南區今季最大敗仗 閉門大勝升次席

30歲蘇沙及33歲的費蘭度，分別於今年5月及9月在港住滿7年，可申請取特區護照入籍代表港足。對於延期或令二人有機會趕上參加今屆世盃外，蘇沙稱很想盡快取得特區護照，以協助港足：「我知道有很多球迷想看到我代表港足，我亦想為香港而戰，這（延期）可能對我和港隊都是好事。我在20歲時來到香港加盟南華（之後曾回巴西而居港未滿連續7年），我會盡能力，亦期待跟費蘭度一起代表港隊。」

傑志今午於港超復賽以5：1大勝冠忠南區，輪休未有上陣的費蘭度也稱若能代表港足出戰世盃外，會感驚喜和高興：「能夠代表香港隊是榮譽，也是一個夢想，我會盡力嘗試，只要港足需要我，我隨時願意協助，但現時未能確定到時能否趕及取得特區護照。」

其他報道：【新冠肺炎】意大利叫停全國賽事 意甲最後之戰球員舉牌慰球迷