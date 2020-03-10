【新冠肺炎】意大利叫停全國賽事　意甲最後之戰球員舉牌慰球迷 (18:37)

意大利宣布國內體育賽事暫停至4月3日，包括上周起已閉門作賽的意甲聯賽，但意大利奧委會證實國家隊賽事，以及歐聯等國際級別賽事不受限。意甲的薩斯索羅今晨迎戰布雷西亞，成為停賽令下最後一仗，主隊前鋒卡佩圖開紀錄後，舉出寫上「會沒事的，留在家」字句的紙牌，嘗試安撫家中觀看直播的球迷。他亦梅開二度，助薩斯索羅以3：0取勝，升上第11位。

意甲突然由閉門變停賽，據報該國足總將召開會議，商討餘下聯賽安排，有指提早結束今季賽事、不設冠軍，會是選項之一。祖雲達斯目前只領先次席的拉素1分，球星基斯坦奴朗拿度（C朗），已因母親早前在家鄉葡萄牙中風而返國，料留守當地避疫。雖然歐聯及歐霸不受禁令限制，但西維爾迎戰羅馬及國際米蘭迎戰基達菲的歐霸，明晨將會閉門舉行。巴塞隆拿下周迎戰拿玻里的歐聯16強次回合，今日亦落實閉門。

歐洲疫情嚴峻下，法甲賽會亦公布新例，宣布直至4月15日，所有聯賽會閉門或限制入場人士至1000人；西甲賽會亦正考慮閉門作賽。不過，對於今年6月開鑼的歐洲國家盃，歐洲足協主席施非林（Aleksander Ceferin）近日公開表示，對決賽周如期舉行感樂觀：「我們要樂觀，歐洲足協正在處理，亦有信心可以處理得宜。」今屆歐國盃由12個城市共同舉行，包括意大利羅馬、英國倫敦等。

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