【港超】傑志5:1送南區今季最大敗仗　閉門大勝升次席 (17:18)

相隔51天，港超聯賽今午重開，上演次席南區對第3名傑志的前列戰。傑志今仗改打3中堅陣式，以抗衡南區的5防衛陣式。「藍鳥」兩名季中新兵韓籍後衛朴俊炯及倒戈的中鋒高美斯，齊首為「藍鳥」正選登場，後者演「地標」。一對主力翼鋒費蘭度及蘇沙先列後備，另一新兵高梵則不在名單；南區有隊長門將謝德謙近兩個月來首次上陣。

開賽初段兩軍互有攻守，但在14分鐘，傑志一次罰球攻勢，南區後衛陳港斌頭槌解圍誤擺烏龍頂入死角，「藍鳥」憑這個意外入球打破僵局，南區及後有次黃金機會，但史必攻門中柱，未能扳平下半場落後0：1。

下半場形勢急轉，換邊後僅4分鐘，傑志左閘陳晉一殺入禁區建功，這名17歲港將取得今季第2球兼首個聯賽入球。「藍鳥」得勢不饒人，在60至74分鐘再入3球，包括新兵朴俊炯頭槌破網，後備入替兼倒戈的蘇沙，落場第一次觸球即助攻洛迪古斯，加上後者再入一球，助傑志5：1大勝尾段有查維斯破蛋的南區。賽後傑志9戰19分，取代10戰18分的南區升上第2，落後榜首富力R&F只差3分。南區則吃下今季至今最大敗仗。

32歲塞爾維亞籍中鋒高美斯表示，很高興首次為傑志上陣並大勝一場，並指每名射手都希望每場入球。他今仗上陣61分鐘雖未能建功，但稱已盡所能協助隊友：「我不喜歡承諾，但接着仍有很多比賽，我感覺現在狀態不俗，之後會繼續把握機會入球，但更重要是協助球隊取勝。」