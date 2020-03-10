【東京奧運】江旻憓劍擊亞大區一姐身分入奧　男子麥迪遜失奧運資格 (14:56)

東京奧運今年7月開幕，港隊入圍名額再有變動。世界排名第7位的重劍女將江旻憓，上周雖棄戰最後一站大獎賽，仍憑亞洲及大洋洲區奧運排名第一身分，連續兩屆刺下入場券。港隊早前憑張家朗、張小倫、蔡俊彥等，歷史性入圍團體賽，以及連帶取下3席個人賽資格，劍擊隊最少獲5張東京奧運入場券。

香港單車隊則喜憂各半，皆因麥迪遜組合早前因改制而排名上升，男、女隊同時入圍奧運，但在上訴期過後男隊排名下滑一級，令張敬樂及梁峻榮的組合僅僅錯過東京奧運。女隊則保住排名，並落實獲連帶的全能賽資格，料由違瑤、楊倩玉及梁寶儀，分途出戰兩個項目。

「牛下女車神」李慧詩早前已奪4張入場券，她將與李海恩分途出戰奧運爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽），港單車隊連同男子公路賽共奪7席。港隊在各個項目暫時累積29項資格，羽毛球隊、高爾夫球隊等港將，亦有望在餘下數個月爭取入奧。

港隊奧運資格一覽（截至3月10日）

項目 港將

游泳女子100米、200米自由泳 何詩蓓

游泳女子100米背泳 歐鎧淳

游泳女子4x100米自由泳接力

游泳女子4x200米自由泳接力

滑浪風帆女子RS:X 陳晞文

滑浪風帆男子RS:X 鄭俊樑

體操男子跳馬 石偉雄

乒乓混合雙打 黃鎮廷、杜凱琹

乒乓男、女子團體

乒乓男、女子單打共4席

馬術障礙賽個人賽 待定

馬術三項賽個人賽 待定

劍擊男子花劍團體 待定

劍擊男子花劍個人共3席 待定

劍擊女子重劍 江旻憓

單車男子公路賽 待定

單車女子爭先賽 李慧詩、李海恩

單車女子凱林賽 李慧詩、李海恩

單車女子麥迪遜賽 待定

單車女子全能賽 待定

體操男子跳馬 石偉雄

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