【東京奧運】曹星如外圍賽8強不敵世界冠軍   明晚名次賽再爭入奧 (08:15)

在隊友悉數出局後，曹星如肩負港隊最後希望，今晨在57公斤級8強上陣。面對應屆世界賽、亞運兼亞洲賽三料盟主米薩夏利諾夫，藍角的他在首回合早段已與對手搏拳，吃下不少重擊，米薩夏利諾夫不僅步法迅速，避過星如的組合拳，打法亦極具侵略性，陷於被動的曹星如在最後20秒後還擊，但仍先失首回合。

曹星如在次回合未能取回主導權，多次被直拳及右勾拳擊中。最後一回合，他曾被逼至繩邊捱打，但其後利用手長優勢，嘗試與對手保持距離，減少中拳，最終曹星如以0：5一致判決落敗，無緣4強，亦暫時未能鎖定奧運資格，需在名次賽爭取出線。

亞大區男子57公斤級別設6個名額，曹星如今仗落敗後，只要在明日下午5時（香港時間周二深夜）展開的名次賽取勝，仍可憑前6名出線東京奧運。否則，他在5月需轉戰於巴黎上演的終極外圍賽，與全球好手爭奪壓軸名額。

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