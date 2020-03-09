【新冠肺炎】納比籲意大利效法中國防疫措施　倘疫情不受控意甲應暫停 (21:25)

納比自去年離任國足主帥後返回意大利，但不時仍就中國足球發表意見。這名也曾執教意大利隊的名帥，昨於祖雲達斯在意甲以2：0擊敗國際米蘭後，稱讚舊東家表現回勇：「他們主導了賽事，顯然兩軍的表現有差距。」

納比又稱明白球迷對閉門作賽的決定感到失望，但在疫情蔓延下此舉能保障職球員的安全。曾在中國生活的納比，亦建議意大利應向中國學習：「中國在防疫工作上顯示了莫大的決心，醫生和科學家也研究出解決方法，因此有更多病人康復。相反意大利對疫情卻束手無策，有些人需要隔離但卻去了滑雪。若疫情仍未能受到控制，我認為意甲應考慮暫停。」而國足原定本月26及31日出戰世界盃亞洲區外圍賽，分別迎戰馬爾代夫隊及作客關島隊，惟同樣因疫情原因落實延期，補賽日期待定。

另外，早前宣布解僱首席執行官兼名宿波班的AC米蘭，據報不會解僱同樣是球隊名將的發展總監馬甸尼。然而據意大利傳媒報道，51歲的波班將考慮控告AC米蘭無理解僱，矛頭直指總經理葛愛民。AC會長史卡朗尼早前則開腔支持葛愛民，指沒有人能凌駕球會的利益，暗示支持解僱波班的決定。

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