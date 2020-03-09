【英超】曼聯雙殺曼城　少第4車路士3分　利物浦距奪冠差6分 (17:53)

「紅魔」昨在主場由安東尼馬迪爾伙拍丹尼爾占士掛帥，前者於30分鐘入楔禁區，接應波基斯費南迪斯快速而乖巧開出罰球，射成1：0。雖然曼城積極反撲，阿古路亦曾單刀破網，但因上身些微越位在先食詐糊。雙方其後一直互無進帳，直至補時6分鐘，曼城門將艾達臣摩拉斯扔皮球失誤，變「助攻」對方中場麥湯米尼離門35碼射入空門，助曼聯以2：0奏凱。

曼聯在各項賽事連續10場不敗，近5輪聯賽則取得3勝2和，以29戰得45分在聯賽榜升上第5，較第4的車路士僅少3分，但第6的狼隊及第7的錫菲聯亦手握43分，令前四之爭陷入混戰。而波基斯自2月初首次為紅魔披甲後，球隊至今未嘗一敗，今場再獻助攻後，5場聯賽取得兩個入球及3個助攻，表現對辦，獲主帥蘇斯克查盛讚：「他帶動了整個球會，因為他擁有所有條件，勤快又謙虛，具備野心和勇氣，成為了球隊的X-factor。」

艾達臣失誤連連招致落敗，但主帥哥迪奧拿賽後拒絕批評，形容對方是出類拔萃的門將。「藍月」失分後，落後多打一場的利物浦25分，若曼城其後兩輪全勝，紅軍則需多勝兩場即奪冠，最快是英國時間下周六（21日）主場對水晶宮一仗。不過，由於曼城後日補賽阿仙奴，下輪則周六（14日）主場對般尼，若不慎連輸兩場，下周一（16日）才作客鄰會愛華頓的利物浦，則在下場聯賽前自動封王。

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