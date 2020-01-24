【意甲：有片】C朗第1000場閉門上演　祖雲挫國米返榜首　干地嘆與對手仍有距離 (16:50)

在疫情蔓延下，意甲賽會多次就賽事安排討論，令外界猜測這場榜首戰或要延期至5月舉行，然而當局最終落實閉門作賽的安排。C朗賽前搭乘隊巴抵達球場下車時，雖沒有球迷觀戰，仍伸出手與空氣擊掌（有片），賽後亦在空無一人的球場拍手致意。這名葡萄牙隊前鋒是役第1000次上陣，卻未能在意甲連續12場建功，但祖雲仍憑艾朗藍斯及保羅戴巴拿各建一功，以2：0輕取有漢丹洛域復出把關的國米。「斑馬兵」賽後26戰得63分，以1分優勢力壓拉素重返榜首；落敗的國米25戰得54分位列第3。

兩名曾先後執教車路士的主帥再度交鋒，結果祖雲教頭沙利繼首循環後再次擊敗敵帥干地，助祖雲在今季雙殺國米。飽受下台壓力的沙利，賽後認為麾下發揮符合預期，並稱讚破網的藍斯表現有所改善：「球隊今場的表現更符合我的戰術和執教風格，藍斯的狀態雖並達最佳，但作為中場他相當稱職。」而國米在聯賽兩鬥祖雲均落敗，干地承認與對手仍有距離，盼麾下可從中學習。兩軍主帥賽後亦被問到對疫情的看法，其中沙利指自己並非專業人士，但相信當局應平衡各方利益：「球迷損失了娛樂的機會，但球員教練的健康也需考慮，我不知道怎樣做才是正確。」

相關報道：【新冠肺炎】疫區封城意甲續閉門開戰 巴洛迪利健康為重促停賽

其他報道：【英超】車路士4蛋贈愛華頓穩坐第4 開紀錄一球傳足20次