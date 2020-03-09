【英超】車路士4蛋贈愛華頓穩坐第4　開紀錄一球傳足20次 (00:10)

車路士此役控球率逾六成，16射11中，愛華頓僅3射1中。首個入球於14分鐘出現，柏度洛迪古斯左路橫傳予後上的中場美臣蒙特射入，總計這個入球出現前，車路士球員共傳球20次，乃球隊今季聯賽之最。21分鐘，柏度接應倒戈的巴克里右路斜傳射成2：0。51分鐘，巴克里又助攻韋利安，後者3分鐘後再助攻箭頭基奧特，助車路士以4：0勝出，延續自1995年8月以來主場與愛華頓交手不敗。

另外，般尼前鋒基斯活特於13分鐘先開紀錄，但客軍熱刺的迪利阿里在50分鐘射入12碼，扳平1：1完場，各項賽事5仗不勝。熱刺29戰得41分排第8，落後車路士7分，亦少狼隊及錫菲聯兩分，爭前4不樂觀。熱刺此役13射僅2次中框，與般尼21次攻門8中相距頗遠。主帥摩連奴歸咎個別球員，並點名下半場被調走的中場尼當比利一無是處：「他已擁有足夠時間達到另一水平，我明白在英超比賽是困難的，有球員需要長時間適應，但以他的潛質及職責，應付出更多。我們上半場沒有中場，這位置的球員搶波、施壓及連繫工作，比戰術更重要，可是我們沒有這個人。」摩帥又澄清，不怪責同樣被換走的19歲中場奧利華史基比；尼當比利去夏以5200萬鎊（約5.2億港元）轉會費由里昂加盟。

此外，英超周一凌晨演獨腳戲，由第3的李斯特城迎戰阿士東維拉。主隊於今年1月尾的聯賽盃4強被維拉踢出局，之後4場英超不勝，直至上周中在足總盃晉身8強才止頹，今仗續有箭頭占美華迪上陣成疑，但上仗缺陣的中場泰利文斯、哈維班尼斯及鋒將艾約斯佩雷斯，相信會復任正選。

其他報道：【孫楊停賽8年】澳籍教練割席辭職 稱不支持孫楊上訴

其他報道：【英超】波基斯曼市打吡首迎曼城 獲蘇斯克查封曼聯新領袖