【英超】波基斯曼市打吡首迎曼城　獲蘇斯克查封曼聯新領袖 (22:22)

曼聯vs.曼城 now611/621台 周一凌晨00：30直播

曼聯在去年12月初憑拉舒福特及安東尼馬迪爾各建一功，作客以2：1擊敗曼城，聯賽盃4強兩回合兩軍交手各勝一仗。今次曼市打吡賽前話題，圍繞曼聯新中場波基斯費南迪斯。這名25歲葡萄牙隊中場自加盟紅魔以來，各項賽事上陣7仗已攻入3球兼兩度助攻，取得4勝3和保持不敗，如今遇上五連勝的曼城，在「藍月」過去3次造訪奧脫福球場均凱旋的前提下，將成最大考驗。

曼聯領隊蘇斯克查認為，此子可助年輕中場麥湯米尼等成長：「般奴（波基斯費南迪斯）經歷過起與跌，曾到意大利比賽，學懂如何處理失意，令他可以成為幫助他人的球員。他是以領袖身分來到曼聯，是個天生勝利者。」上季跟波基斯同效力士砵亭、前曼聯翼鋒蘭尼近日更透露，在這個同鄉轉會前，曾勸說他不要轉投曼城，並建議選擇曼聯。

據英國傳媒報道，波基斯簽約當日已展現認真一面，首次見蘇斯克查便問能否立即參與操練，務求盡快融入球隊。此外，據指操練時他更不時提場，並立即指出問題，感染隊友更積極。

曼城中堅史東斯則在賽前下戰書，表示會做足功課，務求將波基斯的威脅減至最低：「這就是季中簽入新球員的原因，有時會為球隊帶來新衝擊或火花。我知道他會是打吡戰中的威脅，我們會做足準備應付。」

另外，蘇斯克查證實，會與今夏約滿的31歲中場尼曼查馬迪續約：「他100%會留下來，我們已經達成協議。」據報馬迪將簽兩年新約。

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