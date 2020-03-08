【新冠肺炎】疫區封城意甲續閉門開戰　巴洛迪利健康為重促停賽 (19:54)

巴洛迪利說：「金錢不及健康可貴，你必須醒覺。」他又稱為預防感染，暫不會與子女和養母見面，又稱：「她（養母）的年紀不像我。我不能冒險令她生病。」他最後稱：「我為何還要為別人提供娛樂？不要再荒謬下去，醒來吧，我們已受夠。不能拿健康開玩笑。」羅馬名宿、意大利球員總會會長湯馬斯亦在社交網站Twitter提及：「讓我們停止聯賽！我們還需要什麼？停止足球！」除足球界受影響，意大利亦是部分世界一級方程式（F1）車隊的根據地，其中法拉利總部位處的摩德納亦是被封城市之一，預料亦影響本周開鑼的F1新季賽事。

此外，AC米蘭今晚於意甲閉門迎戰熱拿亞前，辭退回巢9個月的首席執行官波班，料技術總監馬甸尼亦會短期內離職。

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