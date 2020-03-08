【足球】細哨用假護照或被判刑6個月　恐獄中度40歲生日 (17:47)

「細哨」朗拿甸奴上周與擔任其經理人的兄弟和另一名男子，因一起持巴拉圭假護照入境巴拉圭首都亞松森被捕，其後檢察官認為兩人是在不知情及受騙情况下犯事，而且一直表現合作，配合調查，故網開一面，不作起訴，但其後又在酒店再次被拘捕及搜證，今晨上庭應訊，其間經過法庭通道時，細哨以一塊布遮掩手上的手扣。據現場消息報道，細哨為不准保釋而驚訝。Euclides Acevedo說：「我尊重他（朗拿甸奴）的體育成就，但法律必須獲得尊重。」

39歲的朗拿甸奴退役後，去年起擔任舊會巴塞隆拿大使，不時以個人身分出席慈善活動。他上周在巴拉圭出席慈善活動後在酒店被捕。據報由於欠債關係，他的巴西及西班牙護照被扣起。他與朗拿度及李華度等球星，一起協助巴西隊贏的2002年世界盃冠軍，亦是2005年歐洲金球獎得主。

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