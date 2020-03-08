【足總盃】陸平中帶傷互射12碼當功臣　助大埔撲走理文闖8強激動泛淚 (18:47)

將軍澳運動場今午第2日閉門賽事，繼續有兩隊少數球迷在場邊鐵絲網外及行人天橋上觀戰。開賽10分鐘已出現3個入球，大埔於1分鐘即由金玟基閃電先開紀錄，理文翼鋒鄭兆均於8分鐘扳平，但兩分鐘後大埔隊長杜度建功再領先。完半場前，理文博得12碼，由尼迪利主射破網，半場2：2言和。

換邊後雙方陷膠着狀態，83分鐘，大埔中場麥保美兩黃一紅被逐，踢少一人下，尾段被理文強攻，但法定時間未再增添紀錄，需加時分勝負。加時30分鐘內，理文曾有黃金機會，但尼迪利門前攻門被敵衛擋出，大埔於完場前一刻換入門將陸平中，準備互射12碼分勝負。

首3輪雙方階段皆中，陸平中右腳仍紮着繃帶，但接連撲出梁嘉恆及尼迪利的射門，最終成為晉級功臣，助大埔以總比數6：5淘汰理文。

曾效力理文的陸平中，兩度撲出前東家的12碼後皆做出閉嘴的手勢，賽後表現得激動眼泛淚光，並帶同今仗正選門將錢兆琛一同受訪，指這名隊友連番撲救亦功不可沒：「教練沒有特別指示，只是叫我要有點火，可能對方以為我右腳仍有腳傷，所以較易判斷對手射門方向。（為何這樣激動？）因為證明了自己，其實現在仍未算可正式復出。」

大埔在亞冠外圍賽大敗予對手後，上月起連同今仗已連續5場不敗，大埔主教練馮凱文說，金承龍加盟及菁英盃近仗不敗，增強了球員信心，又指跟陸平中合作多年，了解對方長處，早已預留換人名額給他互射12碼：「他勝在心理質素很高，對他撲12碼很有信心。今仗踢少一人後是捱打，球隊防守紀律佳，亦有幸運成分。」

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